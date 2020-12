Rheinland-Pfalz

Woche für Woche gibt es derzeit in Sachen Impfstoff große Lichtblicke – zunächst von der Mainzer Firma Biontech, dann auch vom US-Konkurrenten Moderna. Noch ist in Deutschland kein Corona-Impfstoff zugelassen, doch die Vorbereitungen für die Impfkampagne laufen bereits auf Hochtouren. Heute will das Mainzer Gesundheitsministerium erste Pläne für die größte Massenimpfung aller Zeiten vorstellen.