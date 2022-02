Zum zweiten Mal hintereinander muss auch die große Mainzer Fernsehsitzung „Mainz bleibt Mainz“ Zugeständnisse an die Corona-Pandemie machen. Wie schon 2021 findet die Mutter aller Fernsehsitzung erneut ohne großes Publikum statt – und zum zweiten Mal in seiner Geschichte wieder nicht live. Dennoch wird es am Fastnachtsfreitag pünktlich um 20.15 Uhr aus dem Kurfürstlichen Schloss in Mainz heißen: „Wollen mer se roilasse?“