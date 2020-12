Mainz

Sicherheitsbehörden in Rheinland-Pfalz ermitteln wegen eines Drohbriefs an Innenminister Roger Lewentz. Der SPD-Politiker sagte vor Journalisten in Mainz, er habe vor wenigen Tagen ein Drohschreiben erhalten, dem die Neun-Millimeter-Patrone einer Gaspistole beigelegt war. Als Urheber bezeichnet sich in dem Brief eine militante Zelle, die sich als Teil der linksextremistischen „Revolutionären Aktionszellen“ (RAZ) versteht. Laut Verfassungsschutz ist diese vornehmlich im Berliner Raum aktiv, in mehrere Zellen untergliedert und war schon für mehrere Brandanschläge verantwortlich.