Plus Rheinland-Pfalz

Lesertelefon am Dienstag ab 16 Uhr: Experten geben Tipps, wie sich Steuern sparen lassen

Von Ursula Samary

i ILLUSTRATION - Eine Frau hält Banknoten von 10, 20 und 50 Euro gefächert in der Hand. (Zu dpa "Kindergeld und weniger Steuern: Bundesrat stimmt über Sozialthemen ab") +++ dpa-Bildfunk +++ Foto: Monika Skolimowska/picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild

Mit der Steuererklärung lässt sich in der Regel Geld vom Staats zurückholen. Worauf zu achten ist, dazu geben drei Experten der rheinland-pfälzischen Steuerberaterkammer am Dienstag, 4. Juni, von 16 bis 18 Uhr Tipps am Telefon.