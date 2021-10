Löst die 3G-Regel an Unis und Schulen eine Klagewelle aus? An der Technischen Hochschule Bingen wehrt sich ein Student vor dem Verwaltungsgericht Mainz dagegen, dass er als Ungeimpfter jetzt Tests vorlegen muss. Die aber sind seit dem 11. Oktober für ihn nicht mehr gratis. Wie aber verhält es sich an Schulen?