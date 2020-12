Rheinland-Pfalz

Schüler und Eltern in Rheinland-Pfalz lehnen einen Vorschlag von Landesbildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) strikt ab, Mädchen und Jungen in Fächern wie Mathe oder Physik versuchsweise getrennt zu unterrichten. Aylin Gümüs von der Landesschülervertretung sagt, eine Geschlechtertrennung erinnere an frühere Jahrhunderte. Auch Landeselternsprecher Reiner Schladweiler warnt davor, Geschlechter zu trennen: „Das wäre ein gewaltiger Schritt zurück, weil Schulen heute Vielfalt lehren.“