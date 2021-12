Das Drama im Lebenshilfehaus (LHH) in Sinzig gehört zu den entsetzlichsten Kapiteln der Flutkatastrophe an der Ahr. Jetzt gibt es neue Erkenntnisse über den Ablauf der Flutnacht vom 14. auf den 15. Juli – und die legen den furchtbaren Schluss nahe, dass der Tod von zwölf Menschen in der Behinderteneinrichtung offenbar vermeidbar gewesen wäre.