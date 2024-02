Plus Rheinland-Pfalz Rheinland-Pfalz

Lars Reichow bleibt gelassen: „In der Fastnacht hat das Florett Pause“

Auch eine Woche nach Aschermittwoch wirkt ein Fastnachtsthema in Rheinland-Pfalz nach: Lars Reichows Auftritt bei der TV-Sitzung „Mainz bleibt Mainz, wie es singt und lacht“, ausgestrahlt am vorvergangenen Freitag, zieht noch immer eine Fülle an teils wütenden Reaktionen nach sich, beschäftigt die Staatsanwaltschaft Mainz – und den Kabarettisten selbst.