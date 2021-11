Der Mann ganz vorn in der Schlange hat sein Ziel fast erreicht, der rote Impfbus auf dem Platz in der Mainzer Innenstadt ist zum Greifen nah – endlich. „Um 9 Uhr“ habe er sich angestellt, berichtet er. Jetzt ist es kurz vor 14 Uhr, und die rettende Spritze endlich in Sicht – nach fünf Stunden. Es ist seine zweite Impfung, die erste sei „auch eine Spontanaktion gewesen“, erzählt er, bei seinem Sohn in der Schule.