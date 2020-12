Berlin/Region

Die mit der Bekämpfung des Coronavirus betrauten Landkreise wehren sich gegen zu starre Vorgaben. Vor allem protestieren sie gegen die Auflage, die Lockerungen in ihrem gesamten Gebiet wieder zurückfahren zu müssen, wenn je 100.000 Einwohner die Schwelle von 50 Neuinfektionen innerhalb von sieben Tagen überschritten ist. „Schematisches Handeln wäre falsch“, sagte der Präsident des Deutschen Landkreistages, Reinhard Sager, gegenüber unserer Zeitung. Er verweist auf das Beispiel einer hohen Anzahl an Neuinfizierten nur in einem Altenheim oder einem Schlachthof. Daraus solle man nicht mit Einschränkungen für die Allgemeinheit im Kreis reagieren. „Das wäre überzogen“, so Sager.