Landesparteitag in Lahnstein: Grüne schwören sich auf Wahlkampf ein – Ex-Ministerin Spiegel ebenfalls vor Ort

Umweltschutz und der Kampf gegen Rechtsextremismus – das sind zentrale Themen auf einer Landesdelegiertenversammlung der Grünen in Lahnstein. An dem Delegiertentreffen nahm erstmals auch Ex-Bundesfamilienministerin Anne Spiegel teil. Sie musste im Zuge der Aufarbeitung der Flutkatastrophe im Ahrtal vor zwei Jahren zurücktreten.

Mit deutlichen Worten haben Vertreter der rheinland-pfälzischen Grünen vor den Gefahren des Rechtsextremismus gewarnt und mehr Umweltschutz angemahnt. Rund sieben Wochen vor der am 9. Juni in Rheinland-Pfalz zeitgleich stattfindenden Europa- und Kommunalwahl stimmten sie sich bei einer Landesdelegiertenversammlung in Lahnstein auf die heiße Phase des Wahlkampfes ein. Die Co-Landesvorsitzende Natalie ...