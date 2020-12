So unklar vieles in der aktuellen Corona-Pandemie auch sein mag, eines ist völlig sicher: Für die mehr als 400.000 Kinder und Jugendlichen sowie die etwa 41.000 Lehrkräfte in Rheinland-Pfalz beginnt in der kommenden Woche ein neues Schuljahr, das unter ganz besonderen Vorzeichen steht. Fünf Monate nach der Schließung aller Schulen wegen der Corona-Krise beginnt für alle wieder der Unterricht im Klassenraum. Abstandsregel und Maskenpflicht im Klassenraum sind für den Unterricht in Rheinland-Pfalz dabei zunächst aufgehoben. Damit das gelingt, setzt Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) darauf, dass alle Beteiligten in der Schulgemeinschaft verantwortungsbewusst zusammenwirken. Doch das sehen nicht alle so optimistisch.