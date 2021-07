Das Landesamt für Umwelt (LfU) in Mainz hat am Wochenende gegenüber anderen Medien noch einmal die Rechercheergebnisse unserer Zeitung in der vergangenen Woche bestätigt. Demnach sei der Krisenstab des Kreises Ahrweiler am 14. Juli, dem Tag der Flutkatastrophe, frühzeitig und präzise vor dem Hochwasser gewarnt worden, und zwar online auf der Seite des Hochwassermeldedienstes sowie mit automatisierten E-Mails, in denen auch die gewaltigen Prognosen bei den Wasserständen mitgeteilt worden waren.