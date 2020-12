Mainz

Die rheinland-pfälzische Landesregierung weitet die angekündigte Corona-Prämie für Krankenhäuser aus. Außer dem Pflegepersonal sollen auch andere in der Pandemie besonders belastete Beschäftigte wie das Personal in der Notaufnahme, Reinigungskräfte und Laborbeschäftigte in Krankenhäusern eine Prämie bekommen.