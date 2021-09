Zehn Wochen nach der Flutkatastrophe im Ahrtal hat der Landtag in Mainz am Donnerstag die Weichen für den Wiederaufbau und deren Finanzierung gestellt. Einstimmig verabschiedeten die Abgeordneten am Donnerstag zwei Gesetze zur Einrichtung eines Sondervermögens Aufbauhilfe sowie zur Erleichterung des Wiederaufbaus im Ahrtal, neben viel Lob gab es dabei aber auch geharnischte Kritik: