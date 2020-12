Mainz

Worte wie „Bazooka“ oder „Wumms“ tauchten nicht auf. Wo SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz bei Corona-Rettungspaketen im Bund wuchtige Worte fand, um milliardenschwere Investitionen zu begründen, bleibt Rheinland-Pfalz beschaulich und zurückhaltend. Geld fließt aber auch hier. Das Landeskabinett beschloss am Dienstag in Mainz einen zweiten Nachtragshaushalt, der eine Nettokreditaufnahme von rund 3,5 Milliarden Euro vorsieht – so viel wie nie zuvor in seiner Geschichte. „Das sind beträchtliche Beträge, das ist eine starke Belastung des Haushaltes“, sagte Finanzministerin Doris Ahnen (SPD). „Aber wenn wir nicht jetzt das Notwendige tun, werden die Probleme noch größer.“