Archivierter Artikel vom 29.07.2020, 14:50 Uhr

Rheinland-Pfalz

Land gibt Geld – Rheinland-Pfalz stockt Hilfen für Kultureinrichtungen auf

Das Land Rheinland-Pfalz gibt eigenes Geld zum Bundesprogramm zur Unterstützung von Kultureinrichtungen in der Corona-Krise. Übernommen werde damit der bei der Bundeshilfe verbleibende Eigenanteil von zehn Prozent für die jeweiligen Einrichtungen, teilte das Kulturministerium in Mainz am Mittwoch mit.