„Kulturkrieg“ made in Koblenz? Autorin Natascha Strobl erklärt die Strategien der Rechten

i „Die Form des Kulturkampfs ist die Anekdote”, sagt Natascha Strobl in Koblenz. Durch schwer überprüfbare Halb- und Unwahrheiten oder durch Weglassen von Kontext werde Stimmung gemacht. Foto: Sebastian Jacobs/HfGG Koblenz

Kaum jemand vermochte den Deutschen in den letzten Jahren so eingängig die Politik der Neuen Rechten zu vermitteln wie die Wienerin Natascha Strobl – bei einem Vortrag in Koblenz sagte die Autorin nun, der „Kulturkrieg ist die Waffe eines neuen faschistischen Projekts”. Im Interview mit der Rhein-Zeitung geht sie dabei auch auf Koblenzer Akteure ein.