Künstliche Intelligenz aus Boppard: Wie Lydia die Lagerlogistik aufmischt Künstliche Intelligenz spielt auch in der Region eine immer größere Rolle. Das Softwarehaus Ehrhardt+Partner in Boppard-Buchholz ist ein Pionier auf dem Gebiet. Der Spezialist für Lagerlogistik hat die Branche geradezu revolutioniert. Von Dirk Eberz

Es ist noch nicht lange her, da herrschte in deutschen Lagern vornehmlich Zettelwirtschaft. Anhand von Listen arbeiteten die Kommissionierer ihre Bestellungen ab. Bei erfahrenen Mitarbeitern hat das gut funktioniert. Aber schon kleine Umwege summieren sich. Und in der Logistik ist Zeit bekanntlich Geld. Hinzu kommen potenzielle Verständigungsschwierigkeiten. Denn die Logistikbranche ...