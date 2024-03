Plus Rheinland-Pfalz Krise im Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein: Koblenzer OB Langner gibt sich betont optimistisch Von Ursula Samary i Der Kemperhof: Die Zukunft des Gemeinschaftsklinikums Mittelrhein ist seit Monaten Gegenstand von Verhandlungen (Archivbild). Foto: Sascha Ditscher Die Krise im Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein spitzt sich zu, eine Gremiensitzung jagt die nächste. Wie groß ist die aktuelle Finanzierungslücke? Und gibt es einen Ausweg? Auf die Berichterstattung unserer Zeitung hat jetzt der Koblenzer Oberbürgermeister David Langner reagiert – betont optimistisch. Lesezeit: 1 Minute

In der Debatte um das finanziell angeschlagene Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein (GKM) mit seinen fünf Standorten in und um Koblenz gibt sich der Koblenzer Oberbürgermeister David Langner (SPD) „verhalten optimistisch“. Als stellvertretender Vorsitzender der GKM-Gesellschafterversammlung könne er unserer Zeitung sagen, dass „man in guten Gesprächen mit den Banken ist“. Denn in diesem Monat ...