Kriminalstatistik auf interaktiver Karte: Wie sicher lebt es sich in Rheinland-Pfalz?

Raub, Diebstahl oder Körperverletzung: Die Zahl der Straftaten in den rheinland-pfälzischen Kreisen und Städten ist im Jahr 2022 im Vergleich zum Coronajahr 2021 gestiegen. Unsere interaktive Karte zeigt, wie viele Delikte in der polizeilichen Statistik erfasst wurden. Wo lebt es sich in Rheinland-Pfalz besonders gefährlich?