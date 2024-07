Plus Westerwald

Kriegsspiele unterm Klassenzimmer: Der geheime Bunker im Westerwald

i Jörg Diester hat den Geheimbunker unter einer Schule im Westerwald zufällig wiederentdeckt. Im Versorgungsraum scheint die Zeit stehengeblieben zu sein. Viele Geräte aus den 1960er-Jahren funktionieren immer noch. Foto: Kevin Rühle

Im Winter 1983 rückt die Koblenzer Bezirksregierung zu einer Übung in ihren geheimen Ausweichsitz ein. Ein gewaltiger Bunker unter einer Schule im Westerwald. Sie probt den Ernstfall. Danach gerät der mysteriöse Schutzraum in Vergessenheit. Jörg Diester hat das Relikt des Kalten Krieges wiederentdeckt. Wir haben den Bunkerexperten bei seiner Zeitreise in die Unterwelt begleitet.