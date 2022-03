Die rheinland-pfälzische Landesregierung will die Kommunen bei der Aufnahme von Geflüchteten aus der Ukraine mit zusätzlichen 20 Millionen Euro unterstützen. Weitere bis zu 30 Millionen Euro sollen den fünf Aufnahmeeinrichtungen (AfA) hierzulande zur Verfügung gestellt werden. Das kündigte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) nach Gesprächen mit den kommunalen Spitzenverbänden in Mainz an.