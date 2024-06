Plus Rheinland-Pfalz Krankenhauslandschaft Rheinland-Pfalz im Umbruch: Gutachten empfiehlt Zusammenlegungen von Kliniken Von Tim Kosmetschke i Wie wandelt sich die Krankenhauslandschaft in Rheinland-Pfalz, wohin führt der Weg, welche Folgen hat die geplante Krankenhausreform? Ein Gutachten im Auftrag der Krankenkassen gibt nun wichtige Hinweise (Symbolfoto). Foto: Julian Stratenschulte/picture alliance/dpa In Rheinland-Pfalz gibt es noch immer diverse kleine Krankenhäuser, die schlecht ausgelastet sind. Um die Gesundheitsversorgung im Land dauerhaft zu sichern, führt an Zusammenlegungen und einer Zentralisierung gar kein Weg vorbei. Zu diesem Schluss kommt ein Gutachten, dass die gesetzlichen Krankenkassen im Land in Auftrag gegeben haben. Die Gutachter werden konkret – und nennen Kosten. Lesezeit: 4 Minuten

Gerade ist wieder ein Klinikbetreiber in Rheinland-Pfalz in finanzielle Schieflage geraten - immerhin läuft in den Einrichtungen der Franziskanerbrüder vom Heiligen Kreuz während des Insolvenzverfahrens in Eigenverantwortung der Betrieb weiter. Doch die Krise im Gesundheitssektor ist längst allgegenwärtig - Kliniken schließen (Bad Ems), werden komplett neu strukturiert (DRK-Kliniken), umgebaut zu ...