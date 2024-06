Plus Hausen (Wied)/Rheinland-Pfalz

Krankenhaus- und Seniorenheim-Betreiber: Franziskanerbrüder vom Heiligen Kreuz aus in Hausen/Wied gehen in Insolvenz

i Symbolfoto Foto: Jonas Walzberg/picture alliance/dpa

Jetzt trifft es die Franziskanerbrüder vom Heiligen Kreuz in Hausen/Wied: Die Krankenhaus- und Seniorenheim-Betreiber aus dem Wiedtal haben einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung gestellt. Eine erneute alarmierende Nachricht aus dem Sozialsektor in Rheinland-Pfalz. Einrichtungen der Brüder stehen in vielen Regionen des Landes.