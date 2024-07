Plus Rheinland-Pfalz Krach durch Militärjets: Warum Rheinland-Pfalz vom Fluglärm weiter gebeutelt wird Von Rolf Seydewitz i Ein Kampfjet vom Typ F-35 startet im Rahmen einer großangelegten Übung zahlreicher Kampfflugzeuge aus mehreren Nato-Staaten auf der US-Airbase Ramstein. Die Militärflugzeuge gelten als besonders laut. Foto: Boris Roessler/picture alliance/dpa Viele Bürger sind von militärischen Übungsflügen über Rheinland-Pfalz und dem Saarland genervt. Jetzt gibt es neue Zahlen – und die sind kaum geeignet, den Unmut der Lärmkritiker zu besänftigen. Lesezeit: 2 Minuten

War’s am Himmel über Ihnen in den vergangenen Tagen wieder einmal besonders laut? Nicht verwunderlich: Keine andere militärische Übungszone in Deutschland wird so intensiv genutzt wie die TRA Lauter. Sie erstreckt sich von der Südeifel über Hunsrück, Saarland und Pfalz bis zum Rand des Rheintals. Im vergangenen Jahr wurde der Übungsluftraum ...