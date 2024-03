Plus Rheinland-Pfalz Kosten für WG-Zimmer: In Rheinland-Pfalz sind die Preise noch erschwinglich Von Anke Mersmann , epd i WG-Zimmer sind begehrt - und werden immer teurer. Vor allem in den großen Uni-Städten werden hohe Preise aufgerufen, in Rheinland-Pfalz können Studierende günstiger unterkommen. Foto: Felix Kästle/picture alliance / dpa München und Frankfurt sind für Studierende, die ein WG-Zimmer suchen, besonders teure Pflaster. In den Uni-Städten in Rheinland-Pfalz ist das Wohnen hingegen gleich um ein paar Hundert Euro im Monat günstiger, wie eine aktuelle Analyse zeigt. Lesezeit: 2 Minuten

Während in den großen Uni-Städten wie München oder Frankfurt die Kosten für ein WG-Zimmer so kräftig ansteigen, dass es sich viele Studierende kaum noch leisten können, kommen junge Menschen in Rheinland-Pfalz günstiger davon: Laut einer Analyse des auf Immobilienforschung spezialisierten Moses-Mendelssohn-Instituts und des Internetportals „wg-gesucht.de“ zahlen Studierende für ein frei ...