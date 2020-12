Koblenz/Berlin

Führende deutsche Notfallmediziner haben das Krisenmanagement der Bundesregierung und des Robert Koch-Instituts (RKI) in der Corona-Epidemie, an der in Deutschland mittlerweile mehr als 600 Menschen erkrankt sind, kritisiert. „Wir haben keine medizinische Lage, wir haben eine politische Lage“, sagte der Präsident eines Kongresses mit rund 1400 Notärzten und Rettungskräften in Koblenz, Jörg Brokmann. „Wir können uns doch nicht nur um Covid-19-Patienten kümmern, die zu einem überwiegenden Teil einen sehr milden Krankheitsverlauf haben. Wir müssen die Versorgung der Bevölkerung auch in Epidemiezeiten sicherstellen“, sagte Brokmann, der am Uniklinikum Aachen Leiter der Zentralen Notaufnahme ist.