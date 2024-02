Plus Simmern Kommentar zur Gegendemo beim AfD-„Bürgerdialog“: Das Zeichen von Simmern Rund 4000 Demonstranten stellten sich am Freitag in Simmern dem sogenannten Bürgerdialog der AfD mit Bundessprecherin Alice Weidel entgegen. „Die sogenannte Alternative für Deutschland, die anderen nachsagt, Deutschland zu hassen, sie kennt dieses Deutschland gar nicht. Und deswegen hat sie mittlerweile Angst vor ihm“, kommentiert RZ-Chefredakteur Lars Hennemann. Von Lars Hennemann

Es war ein teilweise seltsamer Abend am Freitag, aber am Ende verließ man ihn tatsächlich mit so etwas wie Hoffnung. Hoffnung, dass die inhaltliche Auseinandersetzung der Demokraten mit der AfD zu gewinnen ist. Dafür sorgten natürlich zuallererst die Tausenden von Demonstranten vor der Hunsrückhalle. Sie waren keineswegs, wie von den ...