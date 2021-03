Plus

Vizekanzler Olaf Scholz (SPD) droht Unternehmen mit einer Testpflicht. Auch die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer will das Thema noch einmal aufgreifen. Das ist kurios: Denn eigentlich sind es staatliche Stellen, die in dieser Hinsicht Nachholbedarf haben – und zwar in doppeltem Sinne.