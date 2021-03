Region

Kommentar zum Maus-Jubiläum: Doofe Fragen gibt es nicht

Klimperklimper, Trööttrööt, Stapfstapf – das sind die Hintergrundgeräusche meiner Kindheit. Die Maus, ihr kleiner blauer Begleiter, der Elefant, und später auch die Ente gehörten für meine Geschwister und mich zum Sonntagsritual. Damals, in den 80ern, als wir noch, frisch gebadet und in Frottee gehüllt auf dem Sofa saßen und uns die Welt erklären ließen. Erst von Armin und Christoph in der „Sendung mit der Maus“, anschließend meistens noch von Peter Lustig im „Löwenzahn“-Bauwagen, denn eine Stunde Fernsehen war immerhin erlaubt.