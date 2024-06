Plus Rheinland-Pfalz

Kommentar zum Klinikgutachten: Die Blaupause liegt vor, jetzt muss die Ampel endlich mutiger werden

Von Christian Kunst

i Redakteur Christian Kunst Foto: Jens Weber/MRV

30 Prozent der Kliniken in Rheinland-Pfalz sind verzichtbar, ohne dass sich die Versorgung für die Menschen verschlechtert. Das steht in einem von den Kassen in Auftrag gegebenen Gutachten. Aus Sicht von Redakteur Christian Kunst ist das Gutachten Blaupause für die Klinikreform in Rheinland-Pfalz. „Jetzt ist Mut gefragt statt des für die SPD so typischen strukturkonservativen Zauderns und Wegduckens in der Gesundheitspolitik.“