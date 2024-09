Plus Rheinland-Pfalz/Brandenburg

Kommentar zum Ausgang der Brandenburg-Wahl: Ein Sieg für Woidke, aber nicht für Scholz

i Lars Hennemann Foto: Jens Weber/MRV

Darf man das Sieg nennen? So wie es bislang aussieht, hat Dietmar Woidke immerhin sein ganz eigenes Wahlziel erreicht und die AfD in einer bemerkenswerten Aufholjagd doch noch hinter sich lassen können. Dafür gebührt ihm Respekt. Allein, mit einer maximal persönlichen und am Ende wohl erfolgreichen Zuspitzung hat er die tiefer liegenden Themen, die die Wahl in Brandenburg so besonders machten, keineswegs beseitigt.