Plus

Was den zweiten Corona-Winter in Deutschland erschütternd macht, ist nicht das rasante Tempo, mit dem das Virus die Bürger befällt, die Intensivstationen an ihr Limit bringt, die Totenzahlen in die Höhe treibt und jetzt mit der Omikron-Variante neue Verunsicherung auch unter Geimpften auslöst. Das ist alles nicht überraschend, weil von Experten seit Monaten prognostiziert.