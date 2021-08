Plus

Es war eine der größten Errungenschaften auf dem Weg zur Bildungsgerechtigkeit in Deutschland: Als am 1. September 1971 das Bundesausbildungsförderungesetz, kurz: Bafög, in Kraft trat, eröffneten sich für viele Kinder aus Arbeiterfamilien und aus Haushalten mit geringem Einkommen plötzlich ganz neue Möglichkeiten.