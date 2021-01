Rheinland-Pfalz

Welch grandioser Fehlstart! Was Tausende (zumeist betagter) Rheinland-Pfälzerinnen und Rheinland-Pfälzer am Montag an der Impf-Hotline oder im Internet erleben mussten, spottet jeder Beschreibung: Von „unerreichbar“ bis zu „rausgeworfen“ reichten die Erfahrungen.