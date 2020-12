Auf dem Hof von Amazon in Koblenz-Metternich stehen derzeit fast so viele Lastwagen wie in Adventszeiten. Der Post-Paketdienst DHL spricht von „Paketmengen auf Vorweihnachtsniveau”. Man ahnt schon, wer profitiert: Jener Teil des Handels, der bereits vor der Krise digital unterwegs war.