Koblenzerinnen und Koblenzer achten auf ihr Äußeres: Warum die Stadt auf Platz 3 im Beauty-Ranking landet

i Die Bewohner der Rhein-Mosel-Stadt scheinen großen Wert auf ihr Äußeres zu legen. Zumindest gibt es rund ums Deutsche Eck relativ viele einschlägige Einrichtungen von Kosmetikstudios über Praxen für plastische Chirurgie bis zu Fachgeschäften aus dem Kosmetik- und Beautybedarf. Foto: Christin Klose/picture alliance/dpa/dpa-tmn

Nur in einer deutschen Großstadt gibt es mehr Kosmetikläden und Parfümerien als in Koblenz – das geht aus einer aktuellen Datenauswertung hervor, bei dem die „beauty-verliebtesten Städten Deutschlands“ gesucht wurden. Koblenz landet insgesamt auf Platz drei hinter Düsseldorf und Wiesbaden. Wie das Ranking zustande kam – und was dahintersteckt.