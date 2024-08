Der derzeit in U-Haft sitzende Joachim T. darf erst im September wieder persönlich an der Hauptverhandlung teilnehmen. An einem vorangegangenen Prozesstag war er des Gerichtssaals verwiesen worden, weil er gegen die Anklagebank getreten - und die Verhandlung zuvor massiv gestört hatte. Foto: Jörg Niebergall