Koblenzer Festungsmord: Mehr als zehn neue Hinweise im Fall Amy Lopez

i Amy Lopez mit ihrem Vater Robert Rimbau. Zum Abschluss ihres Studiums schenkte er seiner Tochter eine Europareise, von der sie nie zurückgekehrt ist. Auch 30 Jahre später hofft der 84-Jährige, dass der Mörder noch gefasst wird. Foto: Robert Rimbau

Die Mordkommission Koblenz sucht weiter nach Zeugen im Fall Amy Lopez. Die US-Touristin wurde am 26. September 1994 auf der Festung Ehrenbreitstein vergewaltigt und ermordet. Unsere Berichterstattung über eine neue heiße Spur in dem „Cold case“, die nach 30 Jahren doch noch zum Mörder der damals 24-Jährigen führen könnte, ist auf große Resonanz in der Bevölkerung gestoßen.