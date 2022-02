Keine Verletzten: Sturmtiefs sorgen für umgestürzte Bäume, Bahn- und Stromausfälle im Land

Auf der B49 bei Bad Ems stürzte ein Baum auf ein Auto, der 38 Jahre alte Fahrer blieb unverletzt. Die Polizei Bad Kreuznach musste gestern Abend und in der Nacht zu fünf witterungsbedingten Einsätzen ausrücken. Vor allem umgefallene Verkehrsschilder sorgten dort für Probleme. In Dalberg wurde durch den Sturm zudem ein Baum abgeknickt, der quer über der Fahrbahn lag. In der Eifel gab es zwei Verkehrsunfälle, auch dort blieb es bei Sachschäden. Auch im Westerwald sind laut Polizei viele Bäume auf Straßen gestürzt. Glücklicherweise wurden nach bisherigem Kenntnisstand keine Personen durch den Orkan verletzt.

Auch rund um Betzdorf verursachten umgestürzte Bäume, abgebrochene Äste und aufgewirbelte Gegenstände Probleme. Die B 62 sowie mehrere Landes- und Kreisstraßen waren betroffen. Dabei mussten zeitweise einige Straßen gesperrt werden unter anderem die K 109 zwischen Friedewald und Nisterberg sowie die K110 Daaden- Weitefeld. Die Aufräumarbeiten dauern teilweise noch an.

Stromausfälle in einigen Gemeinden

Möglicherweise auch in Zusammenhang mit dem Sturm stehen einige Stromausfälle im Land. So sind zum Beispiel die Gemeinden Vordereifel und Adenau betroffen. Gegen 2.30 Uhr sei es zu einer Störung gekommen, die am frühen Morgen noch andauerte, teilte ein Sprecher der Polizei in Koblenz mit. Die Ursache für den Stromausfall in den beiden benachbarten Gemeinden in den Landkreisen Mayen-Koblenz und Ahrweiler war demnach zunächst unbekannt. In der Region Trier ist zudem in Teilen der Verbandsgemeinde Bitburger Land in der Nacht teilweise der Strom ausgefallen. Auch im Bereich der Polizei Wissen fiel in mehreren Ortsgemeinden der Strom aus. In Bergweiler bei Wittlich wurde das Dach eines Hauses teilweise abgedeckt.

Auch Probleme im Bahnverkehr

Auch im regionalen Bahnverkehr kann es heute zu Verspätungen und Ausfällen wegen umgestürzter Bäume oder defekter Oberleitungen kommen. Vor allem in Nordrhein-Westfalen fahren viele Bahnlinien nicht. Die Bahn rät deshalb, sich hier vor der Reise online über Störungen zu informieren.

Am frühen Donnerstagmorgen hat die Deutsche Bahn wegen des Sturmtiefs „Ylenia“ auch den Fernverkehr in mehreren Bundesländern eingestellt. In Niedersachsen, Bremen, Hamburg, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Berlin und Brandenburg verkehren keine Züge des Fernverkehrs. In Nordrhein-Westfalen versuche man, die wichtigsten Verbindungen aufrecht zu erhalten, heißt es. Auswirkungen gebe es demnach auch in anderen Bundesländern. Die Deutsche Bahn rät außerdem, heute von Zugreisen abzusehen.

Bleiben Sie weiter vorsichtig und meiden Sie Waldgebiete. Auch heute sind noch Orkanböen im Land gemeldet. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor dem Aufenthalt im Freien. Kommen Sie gut durch den Tag!