Rheinland-Pfalz

Kein Rock am Ring, kein Kreuznacher Jahrmarkt und kein Blumenkorso in Bad Ems: Die Veranstalter in der Region folgen mit den Absagen den Beschlüssen von Bund und Ländern zum weiteren Vorgehen in Sachen Corona. Wie steht es um das Koblenzer Sommerfest rund um Rhein in Flammen? Was ist mit Weinfesten, die im Frühherbst geplant sind? Wir geben einen Überblick.