Keine Anklage in der Ahrflut: Justizminister erklärt, wieso er sich nicht einmischt

Von Ursula Samary

i Die Position von Herbert Mertin ist eindeutig: Eine Anklage darf nicht von der Gunst oder Missgunst eines Ministers abhängen. Foto: Thomas Frey, dpa

In einer Sondersitzung des Rechtsausschusses will Justizminister Herbert Mertin (FDP) den Landtag am Dienstag (23. April) über das Ergebnis der Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Koblenz zur Flutkatastrophe an der Ahr umfassend informieren, wie er sagt. Gleichzeitig betont er aber vor der Debatte auch, dass es sich in einem demokratischen Rechtsstaat „unbedingt verbietet“, politischen Einfluss auf Ermittlungen zu nehmen.