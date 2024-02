Plus Rheinland-Pfalz Kein Ende im Tarifkonflikt im privaten Busgewerbe Rheinland-Pfalz: Am Donnerstag und Freitag wird gestreikt Am Donnerstag und Freitag werden wieder viele Elterntaxis im Einsatz sein: Die Busfahrer privater Verkehrsbetriebe streiken zwei Tage lang. Ein Vorgeschmack auf drohende längere Arbeitsniederlegungen? Die Fronten im Tarifkonflikt im privaten Omnibusgewerbe sind verhärtet. Beide Tarifpartner schauen auf die Politik. Von Tim Kosmetschke

Die Fronten im Tarifkonflikt im privaten Omnibusgewerbe in Rheinland-Pfalz scheinen verhärtet, die Zeichen stehen eindeutig auf Streik: An diesem Donnerstag und Freitag treten die bei Privatfirmen angestellten ÖPNV-Busfahrer bereits in den Ausstand. Dazu ruft die Gewerkschaft Verdi auf, wie sie am Dienstagnachmittag mitteilte. Der Streik beginnt demnach am 29. Februar ...