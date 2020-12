Rheinland-Pfalz

Die Geschäfte in Rheinland-Pfalz sollen nach Angaben von Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD) wieder an Sonn- und Feiertagen geschlossen bleiben. Von der Option der Ladenöffnung auch an Sonn- und Feiertagen, die zu Beginn der Corona-Krise durch die Regierung ermöglicht wurde, sei kaum Gebrauch gemacht worden, sagte sie am Montag einer Mitteilung zufolge.