Katastrophe mit Ansage? Deutscher Wetterdienst lieferte vorab fast alle Daten zum Unwetter

Nach der Jahrhundertflut im Kreis Ahrweiler und in Nordrhein-Westfalen gerät der regionale Katastrophenschutz immer mehr in den Fokus der Kritik. Hat man im Landkreis Ahrweiler den Ernst der Lage nicht erkannt? Haben die Behörden die Bewohner zu spät und nicht laut genug gewarnt? Hätten Menschenleben gerettet werden können? Fakt ist: Erst kurz nach 23 Uhr ging die Meldung an die Bevölkerung heraus, alle Gebäude zu evakuieren, die sich in einem Streifen von 50 Meter zu beiden Seiten der Ahr befinden. Zu spät, wie wir heute wissen. Zumal die Überflutung noch weitaus größere Dimensionen annehmen sollte.