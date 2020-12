Rhein und Mosel

Die Weiße Flotte gehört zu den Bilderbuchimpressionen an Rhein und Mosel, wenn sie an Burgen und Schlössern vorbeifährt. Doch jetzt liegen die für die Saison fit gemachten Schiffe und Dampfer vor Anker. Dass es zu Ostern nicht „Leinen los“ hieß, war noch Wochen zuvor für alle Kapitäne undenkbar. Ohne einheimische und internationale Gäste blicken sie jetzt von der Brücke in wirtschaftliche Untiefen.