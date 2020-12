Rheinland-Pfalz

Kampf gegen Cyberkriminalität: Polizei stellt IT-Kriminalisten ein

Zur Bekämpfung der Kriminalität in der digitalen Welt stellt die Polizei in Rheinland-Pfalz im Oktober nächsten Jahres bis zu 20 sogenannte IT-Kriminalisten und -Kriminalistinnen ein. Die Werbung und Personalrekrutierung beginne bereits Ende 2020, teilte die Hochschule der Polizei am Mittwoch in Büchenbeuren mit.