Juristisches Neuland: Assads Folterknechte in Koblenz vor Gericht – das ist der Grund

Koblenz

Unter den mehr als 700.000 Menschen, die seit Beginn des Bürgerkrieges aus Syrien nach Deutschland geflohen sind, gibt es viele Folteropfer. Aber auch einige Täter. Zwei mutmaßliche Kriegsverbrecher stehen jetzt in Koblenz vor Gericht. Mit dem Prozess um Kriegsverbrechen in Syrien begeben sich deutsche Richter und Staatsanwälte heute auf juristisches Neuland. Angeklagt sind zwei Syrer, die in ihrer Heimat als Teil der Foltermaschinerie von Präsident Baschar al-Assad für die Misshandlung und den Tod mutmaßlicher Oppositioneller verantwortlich sein sollen. Sie flohen nach Deutschland – und wurden hier von früheren Opfern identifiziert. Die Bundesanwaltschaft spricht mit Blick auf das Oberlandesgericht (OLG) Koblenz vom „weltweit ersten Strafverfahren gegen Mitglieder des Assad-Regimes wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit“.