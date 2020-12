Berlin/Mainz

Kurz vor der Spargelernte hat die Bundesregierung eine Lösung gefunden: Trotz genereller Einreisesperren dürfen begrenzte Kontingente von Saisonarbeitern nach Deutschland kommen. Im Interview mit unserer Zeitung erläutert Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU), warum das so wichtig ist: Saisonarbeiter aus dem Ausland können ihrer Ansicht nach nicht eins zu eins mit heimischen Helfern ersetzt werden, die bisher nicht in der Landwirtschaft gearbeitet haben. Dennoch erwartet Klöckner in der Corona-Krise Flexibilität, auch vonseiten der Landwirte.